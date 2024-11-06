Вирусолог оценил вероятность начала эпидемии вируса Коксаки в России

Вирусолог и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с RT оценил вероятность начала эпидемии Коксаки в РФ. Он объяснил, почему вероятность развития такого сценария низкая.

По словам специалиста, вирус Коксаки не существует в единственном варианте: известно как минимум 29 серотипов этой заразы. Инфекции относятся к энтеровирусам, которые уже входят в группу пикорновирусов. Они широко распространены по всему миру, в том числе и в России. Таким образом, завезти его из Турции и других зарубежных мест просто нельзя.

«Осенью, весной, иногда летом бывают вспышки, как правило, среди детей. И сейчас мы имеем дело вот с такими вспышками. В большую эпидемию они, как правило, не превращаются. И летальность при этих заболеваниях очень низкая. Поэтому особой тревоги здесь нет, хотя, естественно, органы здравоохранения, наши эпидемслужбы должны быть, конечно, на месте и делать свое дело, и большой тревоги эти инфекции не вызывают», — считает специалист.

Однако врач подчеркнул, что некоторые дети тяжело переносят вирус и при обострениях важно вовремя обратиться за помощью. Также нужно соблюдать базовые правила гигиены: тщательно мыть руки, овощи, фрукты, также стараться не трогать лицо и не находиться в одном помещении с болеющими. Придерживаться этих простых норм важно и детям и взрослым, хотя последние болеют куда легче.

По словам Альтштейна, вирус Коксаки в России не новый и не страшный: ожидать реальную вспышку и эпидемию не стоит.

Ранее сообщалось, что теледоктор Мясников высказался о вирусе Коксаке и призвал не поддаваться панике.