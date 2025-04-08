Завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ольга Карпова в беседе с RT допустила , что в ВОЗ есть проблема с финансированием, по этой причине глава организации «кошмарит» общественность.

По словам Карповой, говорить о новой пандемии при современной медицине не приходится. Как правило, заразу быстро выявляют и разрабатывают шаги по решению, иначе бы мир не справился бы с COVID-19.

«Будут, к сожалению, и зоонозные инфекции, когда будет переходить какой-то вирус межвидовой барьер и переходить инфекция от животного к человеку. Это всегда связано, как правило, с тяжелым протеканием болезни и даже с определенным высоким уровнем летальности», — предупредила собеседница RT.

В качестве примера собеседница привела вирус Хендра, распространившийся в Австралии. Инфекция поражает организм тяжело, вплоть до летального исхода. Однако пока серьезные вирусы не переходят по схеме «животное — человек — человек», планета может спать спокойно: новой пандемии не прогнозируют.

Объясняя слова главы ВОЗ, Карпова предположила, что дело в низком финансировании организации. Заявления о скорой пандемии могут привлечь дополнительные источники якобы для спонсирования проектов здравоохранения.

Ранее в ВОЗ сообщили, что Украина наполовину сошла с ума.