Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 46% жителей Украины сообщили о проблемах с психическим здоровьем, возникших после трех лет участия в боевых действиях.

Согласно информации, предоставленной организацией в специальном отчете со ссылкой на данные опросов общественного мнения, в октябре прошлого года 68% жителей Украины сообщили об ухудшении своего самочувствия по сравнению с ситуацией до 2022 года.

«Наиболее распространенными проблемами со здоровьем являются проблемы с психическим здоровьем, от которых страдают 46% людей, за которыми следуют расстройства психического здоровья (41%) и неврологические расстройства (39%)», — говорится в опубликованном на сайте организации докладе.

Помимо этого, жители Украины сталкиваются с трудностями в получении медицинской помощи. Каждый четвертый респондент (25%) отмечает снижение доступности медицинских услуг с февраля 2022 года. Еще 35% украинцев сообщили о том, что отложили обращение за медицинской помощью из-за финансовых проблем.

Ранее ирландский журналист Боуз сообщил, что на Украине может начаться масштабный социальный кризис.