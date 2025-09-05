Вирусолог раскрыла спрей для носа, защищающий от ковида

Ученые обнаружили, что широко доступный назальный спрей, который десятилетиями использовался для лечения аллергии, может стать мощным оружием в борьбе с коронавирусом. Как рассказала вирусолог Светлана Протасова, речь идет об «Азеластине»*. Ее разъяснения публикует RuNews24.ru.

Недавнее исследование показало, что этот спрей способен снизить риск заражения ковидом в три раза. Клинические испытания, проведенные в Саарландском университете Германии, подтвердили эффективность препарата.

В исследовании приняли участие 450 человек, половина из которых ежедневно использовала спрей «Азеластин», а вторая — плацебо. За период наблюдения в группе, использовавшей «Азеластин», заболеваемость ковидом оказалась в три раза ниже. По данным вирусолога, спрей также ускоряет выздоровление и снижает вирусную нагрузку, что может помочь предотвратить развитие так называемого «длинного ковида».

Еще один важный вывод исследования — спрей казался эффективен против всех протестированных штаммов коронавируса. Но и это не все: препарат также показал себя в борьбе с другими респираторными инфекциями. Ученые зафиксировали, что спрей снижает заболеваемость гриппом и другими вирусами, включая риновирусы, против которых пока нет ни вакцин, ни лекарств.

Как отметила вирусолог Светлана Протасова, «Азеластин» может стать доступным и простым дополнением к уже существующим мерам защиты. Это особенно актуально для людей из групп риска, а также в периоды роста заболеваемости или перед поездками. Важно, что спрей безопасен и хорошо переносится как взрослыми, так и детьми. Однако эксперт подчеркнула, что необходимы дальнейшие исследования для подтверждения его эффективности против других патогенов.

