Вирусолог заявила о низкой вероятности вспышки оспы обезьян в РФ

Серьезной вспышки оспы обезьян на территории России ожидать не стоит, поскольку этот вирус характеризуется ограниченной передачей между людьми. Такую оценку в комментарии РИА Новости дала кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Галина Компанец.

Ранее сообщалось, что в больницу Домодедова были госпитализированы два пациента с подтвержденным диагнозом. Медики установили круг контактных лиц, для них организованы наблюдение и изоляционные меры.

По словам специалиста, случаи заражения людей фиксируются и ранее регистрировались отдельные очаги, однако заболевание остается относительно редким. Она пояснила, что большинство подобных вирусов преимущественно циркулируют среди животных и лишь эпизодически передаются человеку, поэтому масштабного распространения ожидать не следует.

Эксперт отметила, что межчеловеческая передача происходит затрудненно и, как правило, требует тесного физического контакта. Речь идет о попадании возбудителя через повреждения кожи или слизистые оболочки.

С учетом этих особенностей, по оценке специалиста, риск быстрого и широкого распространения инфекции остается низким.

Ранее сообщалось почему опасно лечить и отбеливать зубы по интернет-советам.