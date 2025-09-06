Вирусолог Зуев: разгулу ВИЧ на Чукотке могла способствовать глобализация

Вирусолог Виктор Зуев высказал предположение о связи роста заболеваемости ВИЧ на Чукотке с глобализацией. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что для анализа эпидемиологической ситуации важно учитывать миграционные процессы.

Накануне стало известно, что Чукотский автономный округ в 2024 году занял первое место по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди всех регионов России. По данным Минздрава России, на 100 тысяч жителей там было зарегистрировано 79,1 случаев заражения.

«Чукотка вроде бы далеко от Москвы, вдруг такая история. Сейчас люди ездят за рубеж миллионами. Надо смотреть, сколько на Чукотке приезжих, обратить внимание на людское движение. Глобализация может быть причиной распространения заболевания», — прокомментировал тревожные цифры Зуев.

В число антилидеров по распространению ВИЧ в России также вошли Иркутская, Кемеровская, Самарская области, а также Алтайский край.

Ранее сообщалось, что врожденный сифилис включили в число заболеваний, при которых в России запрещена служба в армии. В число подобных «запретных» болезней также включили ВИЧ-инфекцию, злокачественные новообразования, бронхиальную астму, эпилептические приступы, сосудистые заболевания мозга, шизофрению, умственная отсталость, психические расстройства и эндогенные психозы.