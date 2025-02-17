Эксперт предсказал Visa и Mastercard низкую популярность в России

Доцент высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ и инвестор Алексей Бачеров в разговоре с RT оценил перспективы возвращения Visa и Mastercard в Россию.

Международные платежные системы Visa и Mastercard могут вернуться в Россию. Однако так просто их могут не пустить на внутренний российский рынок, предложив лишь оформление карт для оплаты за границей. Все из-за санкций, наложенных ранее, которые вынудили на переадаптацию. Согласен с этим и эксперт Алексей Бачеров. По его мнению, возвращение ушедших систем в РФ не вызовет ажиотаж, а карты пригодятся лишь тем, кто часто выезжает за границу.

«В первую очередь эти карты будут интересны тем, кто выезжает за рубеж. Для них это удобно. Но у нас не такое большое количество граждан посещает иностранные государства», — заметил он.

Эксперт добавил, что санкции с платежных систем могут снять быстро. Не исключено, что под помилование попадет и отечественный МИР. В таком случае банковские карты, оформленные в России, можно будет использовать и за рубежом. Таким образом потребность в международных системах будет минимальной.

Ранее в Госдуме сообщили, что в Россию скоро могут вернуться системы Visa и Mastercard, ушедшие в 2022 году.