Виталий Гогунский выступит на Дне города Омска, несмотря на протесты
Виталий Гогунский выступит на Дне города Омска, несмотря на скандальные интервью
Омское Министерство культуры решило не отменять запланированное выступление Виталия Гогунского, знакомого зрителям по роли Кузи из «Универа», в рамках празднования Дня города, как сообщил портал aif.ru.
Несмотря на протесты части горожан против участия Гогунского в праздничном мероприятии из-за его неоднозначных высказываний о женщинах и отношениях, министр культуры региона Юрий Трофимов подчеркнул, что прошлогоднее выступление артиста вызвало положительную реакцию у публики.
По словам главы Минкульта, прошлогоднее появление Виталия на сцене было хорошо принято зрителями, особенно женской аудиторией, и получило много положительных отзывов. Именно поэтому было принято решение пригласить его снова в этом году.
Ранее сообщалось, что Гогунский вызвал скандал высказываниями о женщинах и эскорт-проверках.