Виталий Гогунский выступит на Дне города Омска, несмотря на протесты

Омское Министерство культуры решило не отменять запланированное выступление Виталия Гогунского, знакомого зрителям по роли Кузи из «Универа», в рамках празднования Дня города, как сообщил портал aif.ru.

Несмотря на протесты части горожан против участия Гогунского в праздничном мероприятии из-за его неоднозначных высказываний о женщинах и отношениях, министр культуры региона Юрий Трофимов подчеркнул, что прошлогоднее выступление артиста вызвало положительную реакцию у публики.

По словам главы Минкульта, прошлогоднее появление Виталия на сцене было хорошо принято зрителями, особенно женской аудиторией, и получило много положительных отзывов. Именно поэтому было принято решение пригласить его снова в этом году.

Ранее сообщалось, что Гогунский вызвал скандал высказываниями о женщинах и эскорт-проверках.