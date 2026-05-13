Витамин D, йод и анемия: какие анализы россиянам нужно сдавать вне федерального скрининга

Россияне с 18 лет могут бесплатно проверить здоровье в обычной поликлинике. До 39 лет это нужно делать раз в три года, после 40 — ежегодно. Однако для жителей Крайнего Севера стандартного набора анализов недостаточно: из-за климата у них другие риски и потребности. Заведующая отделением анестезиологии, анестезиолог-реаниматолог, педиатр Аэлита Петрова рассказала интернет-изданию «Ямал-Медиа» , какие обследования входят в федеральную программу и на что северянам стоит обратить внимание дополнительно.

Стандартный пакет: от давления до КТ

Диспансеризация направлена на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и их предпосылок, пояснила Петрова. Повышенное давление, высокий холестерин, лишний вес, курение и низкая активность могут привести к инфаркту, инсульту, диабету и онкологии.

В базовый скрининг входят сбор анамнеза, биохимия крови, оценка сердечно-сосудистых рисков. До 40 лет раз в два года делают рентген или флюорографию легких (иногда КТ). С 35 лет ежегодно снимают ЭКГ. Измеряют внутриглазное давление для контроля глаукомы. С 25 лет раз в десять лет можно проверить антитела к гепатиту С.

После 40 лет добавляется общий развернутый анализ крови. Гемоглобин, лейкоциты и СОЭ помогают обнаружить воспаление на ранней стадии.

В 2026 году диспансеризация организована не только на федеральном, но и на региональном уровне. Для жителей труднодоступных территорий организуют выездные обследования.

Северная специфика: витамин D, щитовидная железа и анемия

Для людей, живущих в Арктике, действуют свои правила, подчеркнула врач. Здесь иной уровень давления, другая насыщенность кислородом, сказывается холод. Поэтому местные риски отличаются от общероссийских.

В осенне-зимний период северянам обязательно принимать витамин D. Из-за малого количества солнечных дней он естественным путем практически не вырабатывается. Нужно сдавать анализы, чтобы понять его уровень в крови, проверять тиреоидные гормоны, так как при низком витамине D может страдать щитовидная железа. Также северянам необходимо проверяться на анемию. Эти показатели не входят в базовый федеральный скрининг, но на Севере такие исследования должны проводиться обязательно, помимо основного скрининга.

Поводом обратиться к врачу должны стать постоянная усталость, мышечная слабость, частые переломы костей. К этому могут приводить нарушения в работе щитовидной железы, анемия, гиповитаминоз.

Особенно внимательными к этим анализам следует быть беременным, людям с ожирением, заболеваниями кишечника, печени, почек, а также тем, кто длительно принимает препараты, влияющие на желудочно-кишечный тракт.

Онко-скрининг: от мазка до ФГДС

Для раннего выявления онкологии предусмотрен отдельный набор процедур, напомнила Петрова.

Женщины с 18 лет ежегодно проходят осмотр акушера-гинеколога. С 18 до 64 лет раз в три года берут мазок с шейки матки на цитологию. С 40 до 75 лет раз в два года делают маммографию.

Мужчинам в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет сдают анализ на ПСА (простат-специфический антиген) для выявления рака предстательной железы.

Для всех: с 40 до 64 лет раз в два года — исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом, с 65 до 75 лет — ежегодно. В 45 лет однократно проводят эзофагогастродуоденоскопию для скрининга рака пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Также врач осматривает кожу, слизистую рта, щитовидную железу и лимфоузлы.

Врач подчеркнула, что исследование самих онкомаркеров не является надежным способом массовой диагностики рака. Именно поэтому при диспансеризации делают цитологию шейки матки — особенно важно, что это заболевание молодеет. Также обязательно проводят маммографию и ректороманоскопию для оценки состояния кишечника. ФГДС в 45 лет позволяет оценить слизистую пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

Тревожные сигналы и новые угрозы

Врач рекомендует регулярно самостоятельно проверять кожу, слизистые и лимфоузлы. Особое внимание стоит уделять новообразованиям, которые «припаяны» к коже — это очень тревожный сигнал и повод для обращения к онкологу.

Щитовидную железу не надо проверять всем подряд без причин, уточнила Петрова. Однако при нарушении ритма сердца, необъяснимых изменениях веса (особенно его увеличении), выраженной слабости, нарушении менструального цикла, а также во время беременности и при ее планировании обследование необходимо.

Стандартный скрининг сердечно-сосудистой системы включает измерение давления, холестерина, глюкозы, веса, окружности талии и ЭКГ. При выявлении рисков могут назначить консультацию невролога и дуплексное сканирование артерий. При подозрении на болезнь легких — спирометрию.

Врача сегодня беспокоят не столько сигареты, сколько вейпы, которые приводят к необратимым поражениям легких даже у подростков, поэтому бронхо-легочная система находится под особым контролем.

Необходимо следить за массой тела и измерять давление. После 40 лет это следует делать ежедневно. Петрова напомнила, что инфаркт тоже молодеет: несколько лет назад в Москве зафиксировали самый ранний случай — у десятилетнего ребенка.

