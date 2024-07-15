Витрина социальных предприятий появилась в Московской области

«Подмосковье является лидером по числу социальных предпринимателей — сегодня в регионе такой статус получили уже 1087 компаний МСП. <…> Сегодня на карту нанесено уже 1011 объектов социального бизнеса», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.