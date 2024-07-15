Витрина социальных предприятий появилась в Московской области
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
На подмосковном инвестиционном портале запустили витрину социальных предприятий региона, которая позволяет ознакомиться с компаниями и их проектами. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Подмосковье является лидером по числу социальных предпринимателей — сегодня в регионе такой статус получили уже 1087 компаний МСП. <…> Сегодня на карту нанесено уже 1011 объектов социального бизнеса», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, фильтры позволят пользователям отобрать интересующие компании по городскому округу, категории социального предпринимательства и виду деятельности. Сервис также позволяет подать заявку на признание предприятия социальным.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.