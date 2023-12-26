Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков исполнит новогоднюю мечту подростка из Мариуполя

Даниил Ланец мечтает о том, чтобы ему на Новый год подарили игровую консоль.

«У него давняя мечта, чтобы подарили ему игровую консоль. Мальчик мечтает быть киберспортсменом. Конечно эта мечта будет исполнена», — подчеркнул Тресков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.