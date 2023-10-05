Вице-премьер Украины подтвердил причастность Киева к кибератаке на российский сервис бронирования

Украинский вице-премьер по инновациям Михаил Федоров предположил, что Киев может быть причастен к кибератакам на российский сервис бронирования. Об этом сообщает ТАСС .

По словам Федорова, сервис бронирования авиабилетов Leonardo вполне могли атаковать украинские хакеры. Об атаках с территории Украины и еще нескольких стран изначально сообщала российская корпорация «Ростех». Представитель киевской власти не стал отключать такую вероятность и подтвердил, что украинская IT-армия причастна к перебоям в системе.

Трудности в работе сервиса покупки авиабилетом начали замечать 28 сентября. О затруднениях регистрации сообщили сразу пять авиакомпаний. «Ростех» посчитал, что регулярные атаки на систему должны нарушить работу авиатранспортной отрасли. Сейчас в борьбе с хакерами задействована специальная команда, которая старается не допустить тотального обрушения всей системы.