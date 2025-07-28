Вице-президент «Опоры России» спрогнозировал сокращение рабочего дня в этом году

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников поделился с «Газетой.Ru» прогнозом, согласно которому к середине 2025 года средняя продолжительность рабочего дня в России может уменьшиться до 7 часов 20–25 минут, то есть сократиться еще на 7–12 минут.

По его словам, сокращение рабочего времени в стране является прямым следствием общей экономической ситуации, характеризующейся снижением активности в деловой сфере, уменьшением объемов производства и ослаблением потребительского спроса.

В результате предприятия сталкиваются с проблемами, такими как устойчивое снижение продаж, неполная загрузка производственных мощностей и уменьшение потребности в рабочей силе, несмотря на сохраняющийся дефицит кадров.

Пищальников подчеркнул, что все признаки указывают на продолжение негативной тенденции во второй половине 2025 года. В условиях отсутствия экономического подъема средняя продолжительность рабочего дня может сократиться до 7 часов 20–25 минут, что приведет к увеличению числа случаев частичной занятости и распространению гибких графиков работы, а также к тому, что более 40% работников столкнутся со снижением доходов.

По его прогнозам, в 2026 году при сохранении текущих тенденций экономический рост продолжит замедляться. Основными рисками он назвал нехватку квалифицированных специалистов, высокие процентные ставки и ограниченный доступ к кредитам, дальнейшее падение производительности труда и сокращение потребительского спроса.

Эксперт считает необходимым принятие комплексных мер, в первую очередь направленных на повышение производительности труда. Он подчеркнул важность государственных программ по переподготовке кадров, предоставления налоговых льгот малому и среднему бизнесу и упрощения административных процедур.

Также, по его мнению, требуется стимулирование инвестиций, включая снижение ключевой ставки ЦБ, субсидирование производственных компаний и развитие инфраструктурных проектов.

Вице-президент отметил, что сокращение рабочего дня и снижение реальных доходов населения являются признаками глубокого структурного кризиса, а не временными трудностями.

По его мнению, для достижения устойчивого развития необходима смена экономической модели, переход от экстенсивного к интенсивному росту, основанному на повышении производительности, технологической модернизации и инвестициях в человеческий капитал. В противном случае Россию может ожидать продолжительный период стагнации с низкими темпами роста и снижением уровня жизни.

По данным Росстата за 2025 год, средняя продолжительность рабочего дня сократилась до 7 часов 32 минут, что на 10 минут меньше, чем в 2024 году. Одновременно с этим снижение реальных доходов было зафиксировано у каждого третьего работающего россиянина.

Ранее сообщалось, что КамАЗ с 1 августа введет четырехдневную рабочую неделю у некоторых подразделений.