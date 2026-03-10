Вице-президент РСТ сообщил о 3 млрд убытков туроператоров из-за ближневосточной войны

Последствия военного конфликта в Иране уже привели к многомиллиардным потерям для российской туриндустрии. Как заявил в эфире Радио РБК вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, за первые десять дней кризиса туроператоры суммарно потеряли около 3 миллиардов рублей. Эти средства ушли на вынужденное размещение соотечественников в отелях и оплату обратных билетов.

Основная финансовая нагрузка, по словам эксперта, связана с возвратом денег за аннулированные туры, запланированные на март, апрель и май.

Несмотря на сложности, эвакуация идет активно. За десять дней из стран Персидского залива удалось вывезти 46 тысяч россиян. Однако проблема еще не решена полностью. По данным Горина, свыше 5 тысяч человек остаются в регионе, в основном это транзитные пассажиры, следовавшие через Ближний Восток. Из них полторы тысячи — организованные туристы, остальные путешествовали самостоятельно.

Для возвращения оставшихся разрабатываются новые маршруты. Горин пояснил, что большинство ближневосточных авиакомпаний разрешили транзитные перевозки через ОАЭ, что позволяет туристам строить альтернативные пути домой. Кроме того, авиаперевозчики вводят дополнительные рейсы. Ожидается, что в ближайшее время из ОАЭ прибудет еще больше бортов, а также возможен возвратный рейс из Катара 10 марта.

