Вице-президент США Камала Харрис сделала своего мужа «главным рогоносцем» страны

На фоне выхода Джо Байдена из президентской гонки Камала Харрис получила поддержку и интерес к ней растет не только среди демократов. Дело не только в политических заслугах женщины: ее личная жизнь оплетена скандалами и богатыми любовниками. Об этом сообщает KP.RU .

Первым серьезным увлечением Харрис стал Билли Браун. Темнокожий бывший юрист, он занимал место спикера Заксобрания Калифорнии, в будущем стал мэром Сан-Франциско. На тот момент мужчина не был разведен, но жил отдельно от жены. Градоначальнику было 60 лет, а Харрис всего 29. Все в этой ситуации вызывало у американцев, политиков и приближенных Брауна бурные обсуждения.

Самого мэра это не слишком волновало. Он мог появиться на светских мероприятиях под руку с любовницей и женой одновременно. Скромным чиновника не назовешь: дополнением к гарему стали машины Jaguar и дорогостоящие костюмы. Свою романтичную связь Харрис и Браун отрицали.

Сама Харрис занималась карьерой прокурора. Если бы не роман с Брауном, который продвигал возлюбленную по службе, то она, как считает общественность, могла не стать вице-премьером. Хотя и в начале карьеры жаловаться ей было не на что: связи любовника обеспечили ее пособием $97 088 в год, годовым бонусом в $72 000 и солидной страховкой.

Следующим мужчиной стал шоумен Монтел Уильямс. Брюнетке не удалось получить от него особой выгоды, роман продлился недолго, хотя сам ведущий вспоминает теперь Харрис с теплом. Пара разбежалась на дружеской ноте.

Замужество Харрис состоялось после 2014 года, когда она встретилась с корпоративным юристом Дугласом Эмхоффом. Он и по сей день является ее супругом. Детей у них нет и не предвидится: все свои силы Камала отдает работе. Последнюю называют врагом личной жизни, а также главным «любовником». За это самого Эмхоффа прозвали «рогоносцем». До сих пор в паре юриста и политика есть традиция — скидывать график работы и свободные часы, которые они могут провести вместе. Все остальное время кандидат на предвыборную гонку трудится.

Ранее политолог Богуславская дала оценку оказывающим влияние на президентскую кампанию Харрис факторам.