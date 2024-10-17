Вице-спикер ГД Кузнецова: ребенка, которого россиянка бросила в туалете Антальи, вернут в РФ

Ребенка, которого мать оставила в туалете аэропорта в Турции, будут возвращать в Россию. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Власти России занялись вопросом возвращения новорожденной девочки, оставленной в туалете аэропорта Антальи, на родину. Как сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, малышка является гражданкой РФ.

К тому же рассматривается возможность экстрадиции 18-летней матери девочки, студентки Кати, которая сейчас находится в турецком изоляторе. Как известно, девушка родила дочь в туалете для инвалидов в аэропорту, возвращаясь домой из отпуска с матерью. После родов обе женщины попытались покинуть аэропорт, однако были задержаны.

На судебном заседании они утверждали, что не подозревали о беременности, считая, что Катя просто поправилась. В настоящее время новорожденная девочка находится в турецкой больнице, где ей оказывают необходимую помощь.

Ранее гинеколог Ерофеева пояснила, почему бросившая новорожденного в Анталье девушка могла не знать о беременности.