Вице-спикер Словакии: Россия не является нашим врагом

Блаша подчеркнул, что Россия не является врагом Словакии. Он добавил, что налаживания хороших отношений с Россией в Словакии хотят даже простые граждане страны. Сам же спикер добавил, что всегда считал государство дружественным своей стране.

В среду Блага встретился с российским послом Игорем Братчиковым. Политики обменялись мнениями о международных отношениях и обсудили перспективы сотрудничества двух стран. Блага подчеркнул, что прием российского дипломата является для него честью. Он намерен лично приложить все усилия для установки хороших отношений между странами.