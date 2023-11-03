«Вижу судебный процесс»: знаменитая ясновидящая предсказала скорый развод Пугачевой и Галкина*
Фото: [Вячеслав Прокофьев/ТАСС]
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вернулась на Родину и сразу приковала к своей персоне повышенное внимание. По слухам, она приехала продавать недвижимость, но нашлось немало людей, уверенных, что звезда решила отдохнуть от семейной жизни.
Ясновидящая Инна Мишина рассказала, ждет ли развод звездную чету.
«Я вижу судебный процесс. У них будет очень сложная ситуация. Дети, конечно, останутся с Аллой Борисовной. Этот развод будет по вине Галкина*, потому что он не оценил ее поступка, который она ради него сделала как жена, как мать их детей», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Распад этой семьи неизбежен, уверена экстрасенс.
«Галкин* после развода начнет тоже проситься в Россию. В Европе будет очень тяжелая обстановка. Он поймет, что нигде мы, кроме своей Родины, не нужны», — заключила собеседница издания.
Ранее психолог рассказала, зачем на самом деле Пугачева вернулась в Россию.
*признан иноагентом в РФ