«Вижу судебный процесс»: знаменитая ясновидящая предсказала скорый развод Пугачевой и Галкина*

«Я вижу судебный процесс. У них будет очень сложная ситуация. Дети, конечно, останутся с Аллой Борисовной. Этот развод будет по вине Галкина*, потому что он не оценил ее поступка, который она ради него сделала как жена, как мать их детей», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».