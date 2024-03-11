Визит Макрона в Киев может снова перенестись

По данным газеты Tribune, визит французского президента Эммануэля Макрона в Киев может быть снова перенесен. Об этом издание сообщает в понедельник, 11 марта.

Ранее сообщалось, что визит президента Франции должен был состояться в марте текущего года, но уже несколько раз ранее был перенесен. Сейчас, скорее всего, пишет издание, произойдет то же самое, и связано это с соображениями безопасности и с тем, чтобы можно было организовать совместную поездку с другими лидерами Евросоюза.

Издание уточняет, что такое решение может быть принято неспроста: ведь ранее слова Макрона об отправке войск на Украину подвергались критике союзников стран НАТО, и теперь общий визит европейских лидеров (туда могут войти президенты Нидерландов, Румынии, Великобритании, Балтии и Чехии) должен показать единство стран ЕС.