Визит в Донецк окончился для Ивана Охлобыстина травмой

Иван Охлобыстин получил травму при визите в Донецк. Об этом сообщает РИА Новости .

Изначально о травмах у актера сообщил музыкант Аким Апачев. По его словам Охлобыстин попал под обстрел во время поездки. Новость напугала поклонников актера. После сообщения о ранении музыкант еще двадцать минут не рассказывал о состоянии Охлобыстина. Информацию о происшествии подтвердила и дочь актера.

Через двадцать минут Апачев рассказал, что Охлобыстин выжил и отделался небольшой трещиной в ребре. Как сообщила дочь актера, Охлобыстина спас надетый бронежилет, в который угодила пуля.