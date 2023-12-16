Визитку Путина 90-х годов выставили на торгах в Петербурге
Фото: [© РИА Новости / Алексей Никольский]
Визитная карточка президента России России Владимира Путина в бытность его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 90-е годы прошлого столетия продают на аукционных торгах в Петербурге.
Как сообщает РИА Новости, начальная ставка указанного лота составляет 2800 рублей.
Фото: [© РИА Новости]
«Визитная карточка Путина Владимира Владимировича. Телефоны написаны его рукой. 1990-е годы», - сообщается в карточке лота.
Ранее в соцсетях появился список персон, что могут составить группу избирателей, участвующих в поддержке кандидатуры нынешнего президента РФ Владимира Путина на предстоящих весной 2024 годя выборах в стране. В первых рядах значится российский певец SHAMAN. Рядом с ним десятки известных артистов, политиков и спортсменов.