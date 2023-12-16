Визитку Путина 90-х годов выставили на торгах в Петербурге

Визитная карточка президента России России Владимира Путина в бытность его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 90-е годы прошлого столетия продают на аукционных торгах в Петербурге.

Как сообщает РИА Новости, начальная ставка указанного лота составляет 2800 рублей.

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«Визитная карточка Путина Владимира Владимировича. Телефоны написаны его рукой. 1990-е годы», - сообщается в карточке лота.

Ранее в соцсетях появился список персон, что могут составить группу избирателей, участвующих в поддержке кандидатуры нынешнего президента РФ Владимира Путина на предстоящих весной 2024 годя выборах в стране. В первых рядах значится российский певец SHAMAN. Рядом с ним десятки известных артистов, политиков и спортсменов.