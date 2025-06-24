Визовый бордерран в Камбоджу стал недоступен для россиян

В тени громких ближневосточных событий обострение обстановки в Юго-Восточной Азии осталось практически незамеченным, за исключением российских туристов, для которых привычный способ продления визы оказался недоступным.

«Турпром» осветил ситуацию, сложившуюся на тайско-камбоджийской границе, выяснив, что популярный бордерран в Камбоджу перестал работать. Причиной тому стали жесткие ограничения, введенные Таиландом на поездки в Камбоджу для частных лиц и транспорта, что обусловлено ростом дипломатической напряженности между государствами.

Запрет охватывает все наземные пограничные переходы из нескольких тайских провинций, а также касается иностранных туристов, пытающихся попасть из Таиланда в камбоджийский Сиемреап или к храму Ангкор-Ват. Тайские военные объяснили эти меры необходимостью обеспечения безопасности.

Отношения между Таиландом и Камбоджей достигли наихудшего уровня за последние десять лет после вооруженных столкновений в мае, повлекших гибель камбоджийского солдата. С тех пор стороны обмениваются ответными мерами.

Камбоджа ввела запрет на импорт широкого спектра тайских товаров, включая сельскохозяйственную продукцию, электроэнергию, интернет-услуги и телесериалы. В свою очередь, тайский премьер-министр Пэтонгтан Чинават заявила, что ограничения на поездки являются частью стратегии по борьбе с мошенническими схемами в Камбодже. Она также заверила, что иностранные туристы не смогут попасть в Сиемреап из Таиланда.

Ранее маршрут в Камбоджу или Лаос пользовался огромной популярностью у долгосрочных туристов и приносил доход тайским предпринимателям, занятым в сфере бордер-ранов. Этот способ заключался в пересечении границы с соседним государством, чаще всего с Камбоджей, для обнуления безвизового режима и продления пребывания в Таиланде.

В стране существовали специализированные компании, организующие подобные поездки, взимая с туристов от 2900 до 3500 бат, предоставляя транспорт до границы, помощь в заполнении документов и другие услуги. Особое внимание уделяется популярному у россиян туристическому маршруту, который теперь закрыт.

Ранее АТОР сравнила стоимость месячного отдыха в Таиланде, во Вьетнаме и на Бали.