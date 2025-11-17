Визовый центр Испании в Белоруссии перестал принимать заявления от россиян на шенгенские визы

Визовый центр Испании в Минске прекратил прием заявлений от граждан России на получение шенгенских виз. Соответствующая информация размещена на официальном сайте центра BLS, занимающегося обработкой документов. Подробности и причины этого решения не приводятся.

Для заявителей, имеющих гражданство Белоруссии, сохраняется возможность подачи документов на визу, но исключительно по предварительной записи. Запись на прием осуществляется через официальный интернет-ресурс визового центра BLS.

7 ноября Европейская комиссия (ЕК) объявила о введении ограничений на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Как сообщил на брифинге официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт, новые правила вступают в силу уже с 8 ноября.

Ранее сообщалось, что с 2026 года египетские визы подорожают для россиян почти в два раза.