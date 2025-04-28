Вячеслав Артемов: после возвращения с СВО хочется быть полезным обществу

Участник спецоперации полковник Вячеслав Артемов, комментируя программу «Герои Подмосковья», отметил, что после возвращения с СВО хочется быть полезным обществу и государству.

«Хотелось бы, чтобы это было не для галочки. Для людей, для общества, чтобы была ответная реакция. Чтобы люди получали реальную помощь и реальные действия», — заявил он.

Артемов подчеркнул, что молодежь должна быть активным членом общества, занимать активную жизненную позицию. Для этого важно вести большую работу на всех уровнях, включая сферы образования и культуры.

Он добавил, что реализовать свои планы после возвращения с СВО помогает программа «Герои Подмосковья». В ее рамках можно получить знания и навыки для развития карьеры в мирной жизни.

Прием заявок на участие в проекте длится до 30 апреля. Участников, прошедших отбор, назовут 1 июля. С сентября текущего года по сентябрь 2026-го пройдет обучение. Лучшие выпускники смогут трудоустроиться в госучреждения региона или на предприятия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев провел встречу с представителями Общественного совета указанной программы.