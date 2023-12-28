По его словам, в следующем году в регионе запустят новый ресурс — портал Regions.ru. Он будет представлять из себя единую платформу, которая объединит все местные новости. Кроме того, читатель сможет получить срез новостей, касающихся именно той территории, где он находится.

«Нам кажется, что меняется то, как люди потребляют информацию. <…> хотелось добиться того, чтобы те новости, та информация, которая делается на муниципальном уровне, вышла на качественно иной уровень», — подчеркнул Вячеслав Духин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о запуске нового онлайн-сервиса для бизнеса.