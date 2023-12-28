Вячеслав Духин: живое общение остается приоритетом для властей Подмосковья

«Много общения не бывает, и оно должно происходить и в цифровой сфере, и в медийной, и в коммуникационной, и, конечно, в личной, когда вы сидите или находитесь рядом, можете пожимать друг другу руки, смотреть в глаза. Никакая «цифра» этого не заменит», — отметил он.