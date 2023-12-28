Вячеслав Духин: живое общение остается приоритетом для властей Подмосковья
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Живое общение является приоритетом для властей Московской области, несмотря на то, что в регионе активно развивается цифровизация. Об этом в интервью телеканалу «360» рассказал зампред правительства региона Вячеслав Духин.
«Много общения не бывает, и оно должно происходить и в цифровой сфере, и в медийной, и в коммуникационной, и, конечно, в личной, когда вы сидите или находитесь рядом, можете пожимать друг другу руки, смотреть в глаза. Никакая «цифра» этого не заменит», — отметил он.
Зампред уточнил, что губернатор Московской области Андрей Воробьев совершает две-три поездки еженедельно, в рамках которых любой желающий может подойти к нему и задать свой вопрос или рассказать о проблеме. После этого эти темы обсуждаются в доме правительства.
Ранее Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.