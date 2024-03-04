Вячеслав Фомичев передал медикаменты участнику СВО из Балашихи

Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фомичев передал медикаменты участнику специальной военной операции из Балашихи. Вместе с очередной партией гуманитарной помощи, собранной в Общественной палате города, боец их доставит своим товарищам по возвращении из отпуска. Об этом сообщает Министерство территориальной политики Московской области.

«Подготовили все, что необходимо фронту. В ближайшие дни машинами все это увезем», — подчеркнул Фомичев.

Отмечается, что военнослужащему также передали четыре маскировочных сети, которые сплели волонтеры сообщества «Сетевые пчелки» из подмосковной Балашихи. Примечательно, что ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе и Общественная палата города регулярно отправляют грузы в зону СВО, оказывают подразделениям адресную помощь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил государственные награды участникам СВО из добровольческого отряда «БАРС».