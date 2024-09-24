Володин озвучил сумму штрафов за продвижение идеологии чайлдфри

Физическим лицам за пропаганду бездетности грозит взыскание до 400 тыс. руб., заявил спикер Государственной думы в своем телеграм-канале.

Для должностных лиц штрафы могут достигать 800 тыс. руб., а для юридических лиц — до 5 млн руб.

«Мы начали рассматривать законопроект, запрещающий пропаганду отказа от деторождения. Это касается препятствования распространению информации, воспевающей бездетность», — гласит сообщение.

Законодательная инициатива предполагает запретить пропаганду бездетности через интернет, СМИ, кино и рекламу.

Дискуссия вокруг законопроекта уже вызвала широкий общественный резонанс. С одной стороны, его сторонники утверждают, что защита семейных ценностей и поощрение рождаемости являются приоритетными направлениями государственной политики. С другой стороны, критики выражают опасения, что подобные меры могут привести к ограничению свободы слова и ущемлению права на высказывание личного мнения.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ одобрило законопроект по введению штрафов за пропаганду чайлдфри.