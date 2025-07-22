Вячеслав Володин сообщил о смерти депутата ГД Михаила Тарасенко

На 78-м году жизни скончался депутат Государственной думы Михаил Тарасенко. О печальном известии в ходе заседания сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Он болел, тяжело болел. Болезнь оказалась сильнее», — сказал он.

Володин подчеркнул, что Тарасенко отличался чуткостью, добротой и всегда стремился помочь окружающим. Память о депутате почтили минутой молчания.

Тарасенко представлял фракцию «Единая Россия». Он также являлся членом думского комитета, занимающегося вопросами труда, социальной политики и дел ветеранов.

Михаил Тарасенко родился 21 ноября 1947 года в Таганроге, Ростовской области. Получил образование в Таганрогском металлургическом техникуме (1965), Всесоюзном заочном политехническом институте (1974) и Академии общественных наук при ЦК КПСС (1989). Имел ученую степень кандидата экономических наук.

Трудовая деятельность Тарасенко началась в 1968 году на Таганрогском металлургическом заводе. С 1976 года перешел на профсоюзную работу, а в 1982 году стал заведующим отделом охраны труда в Центральном совете Горно-металлургического профсоюза России.

Впоследствии занимал должность секретаря Центрального совета Горно-металлургического профсоюза, а с 1996 по 2012 год возглавлял этот профсоюз.

В Государственную думу Тарасенко был избран в 2007 году и являлся депутатом V–VII созывов. Принимал участие в разработке 41 законодательной инициативы.

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