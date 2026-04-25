Вязка узлов, бросание каната и костюм пожарного: как в Подольске соревновались юные спасатели

Участие в соревнованиях приняли более 70 юных патриотов. Свои силы и навыки показали команды из гимназии № 7, школ № 20, 32, 1-й школы микрорайона Климовск, гимназии имени Подольских курсантов, лицея № 1 поселка Львовский, а также центра детского творчества.

Участникам предстояло пройти десять разных испытаний. Каждое требовало физической подготовки, знаний по основам безопасности жизнедеятельности и умения работать в команде. Вот как выглядела программа.

Первое испытание — армейская полоса препятствий. Здесь проверяли общую физическую форму. Второе — веревочное препятствие под названием «Бабочка». Третье — переправа по параллельным веревкам, где нужна была ловкость и навыки обращения с веревками. Четвертое — наведение и снятие переправы: команды самостоятельно организовывали переправу через условный овраг или реку.

Заместитель директора школы № 32, руководитель городского методического объединения по основам безопасности и защиты Родины, учитель ОБЗР Андрей Веселовский пояснил, что все эти элементы входят в практический этап олимпиады по ОБЗР. По его словам, подобные соревнования воспитывают в школьниках ответственность, взаимовыручку и готовность прийти на помощь в трудной ситуации.

В младшей группе первое место разделили две команды — «Юные Талалихинцы» из школы № 32 и «Юность» из центра детского творчества. В старшей группе победу одержала команда восьмого класса гимназии № 7. Все участники получили бесценный опыт и подтвердили: безопасность — это серьезно, даже если тебе всего 12.

