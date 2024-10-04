VK предложила работу бывшим сотрудникам ABBYY

VK готов взять специалистов в области искусственного интеллекта, которые были уволены из международной IT-компании ABBYY, занимающейся разработкой решений для обработки документов и распознавания текста. Российский холдинг таким образом намерен укрепить свою экспертизу в области машинного обучения (ML), как сообщили в пресс-службе компании.

Сотрудники ABBYY сообщили о массовых увольнениях российских разработчиков в начале октября. Это затронуло работников, находившихся в офисах Венгрии, Сербии и на Кипре.

Позже представитель компании уточнил, что увольнения произошли в ходе трансформации и модернизации бизнеса, в рамках которой были реорганизованы важные операционные функции.

По информации компании, в холдинге открыты многочисленные вакансии, связанные с машинным обучением. Такие специалисты требуются в различные бизнес-единицы, включая «VK Видео», «VK Музыка» и «ВКонтакте».

«VK предлагает гибкий режим работы, позволяя сотрудникам сочетать пребывание в офисе и удаленную работу», — добавили в пресс-службе.

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