«Яндекс» протестирует роботов-доставщиков в условиях Крайнего Севера

«Яндекс» будет тестировать роботов-доставщиков в Новом Уренгое, находящемся на Крайнем Севере. Как сообщили ТАСС в компании, уже завершилась запись карт для ориентирования техники в пространстве, а в настоящее время специалисты готовят роверы, которые в течение недели-двух выпустят на городские улицы.

Роботы-доставщики прошли технологические улучшения, благодаря чему смогут лучше справляться с сугробами, слякотью и гололедом. По данным разработчиков, главная цель – уменьшить число ситуаций, при которых роботам необходима помощь оператора. Данные исследований используют для разработки следующих версий доставщиков. Отмечается, что во время испытаний техника не будет возить заказы.

Разработчики будут тестировать программные улучшения, в частности алгоритм определения пробуксовки. Кроме того, в условиях Крайнего Севера специалисты проверят различные варианты резины и рисунков протектора.

Ранее сообщалось о том, что в ВСУ начали использовать роботов-пулеметчиков.