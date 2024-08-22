VK увеличил скорость загрузки видео и музыки в связи с популярностью сервиса

С начала года видеотрафик в VK вырос на 30%, в основном, за счет детского контента, который стал просматриваться в 4,5 раза больше, и спортивных роликов — в пять раз.

Это потребовало обновления оборудования. Теперь более 150 CDN-узлов с кеш-серверами соцсети охватывают не только российские регионы, но и субъекты в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Белоруссии. Благодаря этому средняя скорость загрузки выросла на 20-30%.

Заместитель вице-президента VK по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова рассказала, что теперь, даже если аудитория сети одномоментно вырастет в два раза, скорость загрузки останется высокой.

Ранее эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов призвал быть осторожными при использовании «ускорителей» сервиса YouTube.