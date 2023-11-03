ВКС РФ ударили по объектам исламских террористов, обстреливавших правительственные силы Сирии

За минувшие сутки в так называемой Идлибской зоне деэскалации были зафиксированы не менее шести обстрелов позиций правительственных войск Сирии со стороны исламистов. В ответ на это российские ВКС нанесли серию ракетно-бомбовых ударов, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Вадим Кулить.

Отмечается, что в обстреле сирийских правительственных войск в провинциях Алеппо и Латакия принимали участие террористические группировки «Исламская партия Туркестана» и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены в РФ).

«ВКС России нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Дуайр-Эль-Акрада, Эль-Анкави и Халлуба провинции Идлиб по объектам боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск», - сказал Кулить, его цитирует РИА Новости.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Неделю назад ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».