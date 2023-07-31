ВКС России нанесли удар «умными бомбами» по Орехову, откуда ВСУ ведут наступление

Как сообщают паблики в соцсетях, украинские средства ПВО в районе 3 часов ночи зафиксировали пуски Армией России планирующих бомб КАБ.

На подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области в настоящее время во всю ревет воздушная тревога.

Отмечается, что в оккупированном украинскими боевиками Орехове, а также в окрестностях города сконцентрированы основные базы и пункты управления наступающих на российские войска на участке фронта Копани-Работино-Вербово бригад ВСУ.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ потеряли целую бригаду в боях за село Старомайорское на времевском направлении под Запорожьем.