ВКС совершили удачный пуск космического аппарата для МО РФ

Российские воздушно-космические силы провели удачный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк с космическим аппаратом и интересах МО РФ. Об этом сообщают в телеграм-канале военного ведомства.

Запуск состоялся 4 декабря в 20.59 по Московскому времени, а выполнил его расчет космических войск ВКС. Другие подробности успешного старта летательного аппарата не приводятся.

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