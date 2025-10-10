«Вкусное» предложение: аферисты стали обманывать россиян по новой схеме с продуктами

В Кемерове зафиксирована новая схема телефонного мошенничества, использующая социально значимую тему. Неизвестные, представляясь сотрудниками управления соцзащиты, предлагают горожанам получить продуктовые наборы в здании городской администрации, называя даже конкретные кабинеты. Об этом пишет VSE42.Ru .

В ходе разговора злоумышленники пытаются получить персональные данные граждан под предлогом оформления помощи. В муниципальной администрации опровергли эту информацию, подчеркнув, что выдача продуктовых наборов никогда не проводилась в стенах учреждения.

Заместитель начальника управления социальной защиты Кемерова Наталья Кулешова уточнила, что овощные наборы будут привозить на дом, заранее уведомляя получателей. Однако никаких персональных данных для этого не спрашивают. Кроме того, этими вопросами не занимаются в администрации.

При получении странных звонков гражданам рекомендовали немедленно прекращать разговор и перезванивать на официальные номера соцзащиты для проверки информации.

