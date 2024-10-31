«ВкусВилл» изъял из своих магазинов продукцию «Можайского кондитерского дома»

«ВкусВилл» снял с продаж продукцию «Можайского кондитерского дома» после кадров антисанитарии на фабрике. Также она недоступна для онлайн-заказа.

Торговая сеть будет ждать результатов проверки предприятия. Если нарушения действительно будут выявлены, то сотрудничество с данным производителем будет заблокировано. Об этом сообщается в телеграм-канале торговой сети.

Компания отмечает, что продукцию данного производителя кондитерских изделий регулярно проверяли на качество. Так, с прошлого года было проведено 17 лабораторных исследований, никаких нарушений выявлено не было.

В августе «Можайский кондитерский дом» прошел плановый аудит, к санитарному состоянию вопросов не возникло.

Также «ВкусВилл» опубликовал фотографии производства, которые были сделаны во время аудита, отметив разницу с теми кадрами, которые попали в Интернет

«ВкусВилл» планирует усилить меры контроля качества на местах производств и увеличить число внеплановых проверок.

Ранее сообщалось о том, что в Можайске проверяют информацию о нарушении санитарных правил на кондитерской фабрике.