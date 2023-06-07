Влад Кобяков: Андрей Воробьев в обращении к жителям отметил важность участия молодежи в развитии региона

Популярный блогер Влад Кобяков прокомментировал обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к жителям. По его словам, много внимания было уделено развитию молодежи.

«Поэтому, в первую очередь, хочется именно это обозначить – правительство занимается молодежью, ее развитием», - сказал он.

Кобяков добавил, что глава региона отметил важность участия представителей молодого поколения в развитии области. В связи с этим, заключил блогер, очень важно давать молодежи больше свободы действий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что жители области отмечают позитивные перемены в регионе.