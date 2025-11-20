Владелец б/у авто столкнулся с отказом регистрации ГАИ: выяснилось, где скрыта ошибка

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников разъяснил порядок оформления автомобиля, приобретенного у частного лица. Поводом стал вопрос автовладельца, которому отказали в регистрации из-за отсутствия печати прежнего собственника в ПТС, пишет журнал « За рулем ».

Черников уточнил, что в паспорте транспортного средства в графе «Подпись прежнего собственника» ставится подпись лица, с которым заключен договор купли-продажи. В ряде случаев продавцом выступает физическое лицо, владеющее автомобилем, либо организация, которой было передано право собственности.

Согласно приказу МВД № 267, печать в ПТС требуется только тогда, когда участником сделки является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. При наличии печати в уставе организации оттиск должен быть проставлен. Если же продавец — частное лицо, его подпись не заверяется.

Черников отметил, что автосалон может являться продавцом только при наличии права собственности на автомобиль. В остальных случаях он выступает посредником и печать не ставит. Гражданам рекомендовано внимательно изучать договор, чтобы определить, кто именно является продавцом по документам.

Если отказ в регистрации вынесен неправомерно, заявитель имеет право обжаловать решение в установленном порядке.

