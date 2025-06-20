Владелец компании Zara не увидел подходящих условий для возвращения в РФ

Сейчас в России неподходящие условия, чтобы компания Zara вернулась в страну. Такое заявление сделал Оскар Гарсия Масейрас, генеральный директор испанской компании Inditex, владеющей брендом. Его точку зрения привела газета Financial Times.

По словам Масейраса, решение о возвращении в Россию будет приниматься в более благоприятной геополитической ситуации.

«Конечно, это не те условия, которые есть сейчас», — указал он.

Он подчеркнул, что сейчас эти условия не подходят для компании, которой он руководит.

Ранее вице-премьер Мантуров заявил, что Россия оценит ситуацию с возвращением иностранных брендов. Он подчеркнул, что все решения о возвращении будут приниматься на основе оценки. Основной фактор заключается в том, чтобы не препятствовать развитию российских предприятий, уже закрепивших свои позиции в различных секторах российского рынка.