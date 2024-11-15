Владелец оператора «Киевстар» призвал Украину остановить конфликт с Россией

Генеральный директор нидерландской организации VEON, являющейся владельцем крупнейшего украинского оператора «Киевстар» Каан Терзиоглу, обратился к властям Украины с призывом прекратить вооруженный конфликт с Россией.

В интервью Bloomberg он заявил, украинцы хорошо показали себя в боях, также им удалось справиться со всеми выпавшими на их долю трудностями, и теперь они должны добиться достойного разрешения конфликта.

«Каждая война должна прекратиться», — подчеркнул предприниматель.

Терзиоглу предполагает, что ситуация изменится в лучшую сторону благодаря приходу к власти одержавшему победу на выборах президента США Дональду Трампу.

Ранее сообщалось о том, что на Украине дополнительно призовут 160 тыс. человек до февраля.