Владелец «Рижского бальзама» Шефлер* оценил потери от национализации спиртзавода

Компания Amber Beverage Group Holding* по итогам национализации принадлежавшего ей спиртзавода в Тамбове потеряла 10 млн евро. Такую цифру озвучил владелец холдинга Юрий Шефлер*. Об этом сообщило издание РБК.

По мнению владельца компании из Люксембурга, общие итоговые потери после национализации предприятия «Амбер Талвис» в России достигли 10,1 млн евро. Сюда же входит и упущенная прибыль. Все дело осложняется тем, что прибыль компании также неуклонно падает из-за мирового снижения спроса на алкоголь. За последнее время ее доходы сократились более чем на две трети, сразу на 70%.

Шефлер* пытался оспорить решение о передаче «Амбер Талвис» государству, но суд оставил в силе свой вердикт.

Ранее появились сообщения, что российский суд принял решение о национализации порядка 20 различных объектов, ранее принадлежавших бизнесмену Хотину. Среди данной недвижимости торговые и офисные центры, в том числе знаменитый ТЦ «Горбушкин двор». Сам Хотин еще весной был осужден на длительный срок лишения свободы.

*Шефлер и его предприятия признаны в РФ экстремистским объединением