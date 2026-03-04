Владелец Samsung Galaxy S26 Ultra пожаловался на боль в глазах из-за экрана

Владелец нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra, выпущенного 25 февраля, пожаловался на сильную утомляемость и боль в глазах при использовании устройства, пишет «Газета.Ru». Пользователь обнаружил, что причина дискомфорта — заметная зернистость изображения на экране.

Мужчина сравнил дисплей новинки с прошлогодней моделью Galaxy S25 Ultra. При одинаковом разрешении шрифты на старой версии отображаются гладко и четко, тогда как на S26 Ultra заметна неоднородность пикселей. Во время тестирования владелец отключил режим Privacy Display, чтобы исключить его влияние на картинку, но дефект остался.

В комментариях к его посту в одной из соцсетей появились другие пользователи с похожими жалобами. Впрочем, большинство владельцев устройства сообщили, что их экраны работают корректно.

Эксперты пока не пришли к единому мнению. Одни считают, что дело в программной ошибке прошивки, другие подозревают особенности калибровки дисплея на некоторых устройствах. На момент публикации Samsung не выпустил обновление, которое могло бы исправить ситуацию. Официальных комментариев от производителя тоже не поступало.

