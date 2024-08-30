Владелица банка «Уралсиб» Коган стала еще одним российским миллиардером

Людмила Коган является основным акционером банка «Уралсиб». Ее суммарный капитал перевалил за порог в $1 млрд. Об этом сообщило издание Forbes.

По оценке Forbes, личное состояние Людмилы Коган достигло одного миллиарда долларов. В его основе лежат акции банка «Уралсиб», который входит в топ-20 крупнейших финансовых учреждений в России. Помимо этого ей принадлежат значительные доли в различных коммерческих компаниях, например, в фирме «Интерлизинг».

Сама Коган получила высшее инженерно-строительное образование, занимала ответственные посты в различных компаниях. В 2019 году к ней отошло наследство ее мужа Владимира Когана, известного бизнесмена. С тех пор она сумела преумножить свое состояние, добившись попадания в список долларовых миллиардеров в РФ.

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