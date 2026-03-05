Владельцев авто успокоили: отзыв машины чаще всего занимает пару часов

Услышав словосочетание «отзывная кампания», многие владельцы машин впадают в легкую панику: кажется, что их железного коня вот-вот признают опасным для жизни и изымут в неизвестном направлении. Автоэксперт Егор Васильев (специалист по контраварийному вождению и автожурналист) в беседе с Pravda.Ru объяснил , что на деле это чаще всего рутинная процедура, мало чем отличающаяся от обычного визита к официальному дилеру.

По словам Васильева, в подавляющем большинстве случаев речь идет о мелких технических недочетах, которые не затрагивают конструкцию автомобиля целиком. Никто не будет разбирать машину до винтика и оставлять вас без колес на месяц. Обычно все решается за один визит в сертифицированный сервис: замена крепежа, прокладок, трубок или обновление программного обеспечения. «Иногда это занимает около часа-полутора, иногда немного больше — все зависит от самой проблемы», — уточнил эксперт.

Но бывают и исключения, которые подтверждают правило. Иногда дефект оказывается настолько серьезным, что чинить его либо невозможно, либо просто невыгодно. Васильев привел в пример электрокары Jaguar: в какой-то момент компании было проще выкупить у владельцев проблемные модели и отправить их под пресс, чем искать решение. Однако это именно что исключение. Современные автомобили строятся на универсальных модульных платформах, и фатальные конструкторские просчеты сейчас — большая редкость.

По его мнению, яркий пример глобальной и при этом рутинной отзывной кампании — история с японской компанией Takata, поставлявшей подушки безопасности и натяжители ремней. Когда вскрылись проблемы, производители по всему миру без лишних разговоров начали менять дефектные элементы.

Эксперт напомнил о двух надежных способах. Первый — ждать официального письма от производителя (они обычно рассылают уведомления). Второй — проявить сознательность и проверить все самому. Для этого достаточно зайти на официальный сайт Росстандарта: там публикуются актуальные данные по всем отзывным кампаниям для машин, официально представленных на российском рынке.

