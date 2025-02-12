Владельцев квартир предупредили о новых штрафах в 2025 году
В России выросли штрафы для собственников квартир
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С 1 января в РФ вступили в силу новые законы, ужесточающие наказание за ненадлежащее использование жилых помещений, сообщила агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова.
Так, штраф за блокировку пожарного люка на балконе и изменение направления открытия входной двери будет составлять 15 тыс. руб. (а не 10 тыс.).
Обустройство тамбура общей лестничной площадке обойдется в 15 тыс. руб.
Также в два раза вырос штраф за уклонение от уплаты налога с продажи недвижимости. Теперь он составляет до 40% от недоплаченной в бюджет суммы.
Ранее депутат Чаплин обозначил налоговые льготы для работающих пенсионеров в России.