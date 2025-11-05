Владельцы не выдерживают года: названы люксовые авто, от которых спешат избавиться

Аналитики агентства iSeeCars опубликовали свежие данные о люксовых автомобилях, которые владельцы чаще всего продают уже в течение первого года после покупки, сообщает издание ЗаРулем .

Лидером рейтинга стал Land Rover Discovery Sport — почти 30% этих внедорожников перепродаются менее чем за 12 месяцев. Специалисты связывают это с высокой стоимостью обслуживания и сложностями в эксплуатации, особенно в городских условиях.

На втором месте оказался Porsche Macan, который также нередко появляется на вторичном рынке вскоре после покупки. В тройку лидеров вошел Mercedes-Benz GLB, за ним следуют модели CLA и GLA. Эти автомобили, относящиеся к компактному и среднему премиум-сегменту, демонстрируют устойчивый интерес среди вторичных покупателей.

Кроме того, в список попали Land Rover Evoque, Discovery, Mercedes-Benz C-Class, BMW 5-Series и Jaguar F-Pace. По словам экспертов, большинство таких продаж связано с дорогим обслуживанием, высокой страховкой и заметным падением стоимости уже в первые месяцы владения.

Ранее сообщалось, что в МВД назвали три ключевые привычки для защиты от мошенников.