Владельцы земли внесли в бюджет Подмосковья более пятисот миллионов рублей за изменение ВРИ
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
За первые три месяца 2024 года владельцы земли внесли в бюджет Подмосковья более 500 миллионов рублей за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) своих участков. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«За три месяца с начала года мы направили свыше 2,7 тысячи положительных решений на общую сумму более 2,4 миллиарда рублей. На сегодняшний день оплатили услугу по изменению ВРИ более двух тысяч собственников на общую сумму порядка 521 млн рублей, что почти на 200 млн больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
В ведомстве уточнили, что информацию о ВРИ можно узнать после получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках объекта недвижимости. Для этого можно воспользоваться электронными сервисами на портале госуслуг, сайте Росреестра, в офисах МФЦ, а также сервисом «Публичная кадастровая карта». Министр добавила, что рассчитать плату за изменение ВРИ можно до обращения в Росреестр, услуга доступна на региональном портале госуслуг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.