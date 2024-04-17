Владельцы земли внесли в бюджет Подмосковья более пятисот миллионов рублей за изменение ВРИ

«За три месяца с начала года мы направили свыше 2,7 тысячи положительных решений на общую сумму более 2,4 миллиарда рублей. На сегодняшний день оплатили услугу по изменению ВРИ более двух тысяч собственников на общую сумму порядка 521 млн рублей, что почти на 200 млн больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.