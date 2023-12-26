Владимир Локтев принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний»
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
Министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев исполнит желание мальчика из Балашихи в рамках Всероссийской акции «Елка желаний». Об этом сообщили в ведомстве.
«В канун Нового года я с удовольствием присоединяюсь к этой замечательной и доброй акции», — сказал он.
Отмечается, что уже 4 января двенадцатилетний Тарас сможет исполнить свою мечту и стать участником новогоднего представления в Кремле.
Накануне стало известно, что губернатор Андрей Воробьев исполнит заветные мечты троих маленьких жителей региона.