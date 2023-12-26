Владимир Локтев принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний»

Общество

Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]

Министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев исполнит желание мальчика из Балашихи в рамках Всероссийской акции «Елка желаний». Об этом сообщили в ведомстве.

«В канун Нового года я с удовольствием присоединяюсь к этой замечательной и доброй акции», — сказал он.

Отмечается, что уже 4 января двенадцатилетний Тарас сможет исполнить свою мечту и стать участником новогоднего представления в Кремле.

Накануне стало известно, что губернатор Андрей Воробьев исполнит заветные мечты троих маленьких жителей региона.

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